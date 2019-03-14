ABD, o ülkede nükleer santral inşa ediyor

Washington yönetimi kararını verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan’da 6 nükleer santral inşa edecek.

Hindistan basınında yer alan habere göre, Washington’da düzenlenen Hindistan-ABD Stratejik Güvenlik Diyaloğu toplantısının ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke yetkililerinin küresel güvenlik ve sivil nükleer enerji konusunda iş birliğini artırma yönünde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, ABD’nin Hindistan’da 6 nükleer enerji santrali kuracağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin kitle imha silahlarının yayılmasını engelleme konusunda birlikte çalışacağına işaret edildi.

Hindistan ve ABD arasında nükleer enerji konusundaki iş birliği, 2008’in ekim ayında imzaladıkları anlaşmaya dayanıyor.

Hindistan daha sonra Fransa, Rusya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Sri Lanka, İngiltere, Japonya, Vietnam, Bangladeş, Kazakistan ve Güney Kore ile de sivil nükleer iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

TRT