Abd, OPA’yı Büyükelçiliğe Devrediyor

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ KARAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Joe Biden döneminde kurulan Filistin İşleri Ofisi’ni (OPA) komple İsrail’deki büyükelçiliğine devretme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, bir basın toplantısında Bakan Marco Rubio’nun aldığı bu kararı duyurdu. Planlara göre, 2022 yılında Biden döneminde açılan ve ABD’nin İsrail’deki diplomatik misyonundan bağımsız olarak çalışan Filistin İşleri Ofisi, tam anlamıyla büyükelçilik bünyesine entegre edilecek.

BAKAN RUBIO’NUN AÇIKLAMALARI

Sözcü Bruce, “Bakan Rubio, Filistin İşleri Ofisi’nin sorumluluklarını tamamen Kudüs’teki ABD Büyükelçiliğinin diğer bölümleriyle birleştirme kararı aldı.” diye belirtti. Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde İsrail’deki diplomatik misyonun tek bir çatı altında yönetilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, mevcut kararın bu politikayla uyumlu olduğunu vurguladı. Biden, 2022 senesinde aldığı bir kararla OPA’nın açılmasının, İsrail-Filistin meselesindeki bazı süreçlerin daha etkin yönetilmesine yardımcı olabileceği düşüncesinde bulunmuştu. Ancak bu karar, Kongre’deki Cumhuriyetçilerden yoğun eleştirilerle karşılaştı.

OPA’NIN BÜYÜKELÇİLİĞE DEVREDİLMESİ

Rubio, OPA hakkında yaptığı açıklamalarda bu ofisin büyükelçiliğe devredileceği bilgisini vermişti. Bu adım, ABD’nin Filistin konusunda izlediği politikaların da yeniden şekillenme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki diplomatik ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine bazı spekülasyonları da beraberinde getiriyor.