ABD Ordusu Hazır, Önceki Ülkelerle İletişim Şart

ABD ORDUSU EMİRLERE HAZIR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Başkan Donald Trump’ın İran’a vereceği talimatları uygulamak için hazır olduğunu belirtti. Hegseth, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde verdiği ifadede, bu durumun önemli olduğunu vurguladı.

İRAN’A UYARI

Hegseth, İran’a yönelik yaptığı uyarıda, “Nükleer program konusunda anlaşma yapması için Başkan Trump’ın çağrılarını dikkate almalıydı. Trump’ın sözü bir anlam taşır, dünya bunu anlıyor. Savunma Bakanlığı’nda işimiz, seçeneklerle hazır beklemektir. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz” dedi. Bu durum, ABD’nin İran üzerinde uyguladığı baskıyı gösteriyor.

CAYDIRICILIK ÇABALARI

Trump yönetiminin “caydırıcılığı yeniden tesis etme” çabasına yanıt veren Hegseth, “Bu ortamda zaten büyük ölçüde caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Asıl soru, önümüzdeki günlerde bunun hangi yöne evrileceği” şeklinde konuştu. Hegseth’in bu açıklamaları, geleceğe dair belirsizliklerin altını çiziyor.