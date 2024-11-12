ABD Ordusu Rum Limanlarına Yerleşiyor

AMERİKAN ORDUSUNUN YERLEŞİMİ

ABD ordusu, Kıbrıs Rum yönetiminin, Larnaka, Baf ve Limasol şehirlerinde hava ve deniz limanlarına adım adım yerleşim gerçekleştirdi. Ayrıca, pisti bulunmayan Mari sahil kasabasındaki küçük Evangelis Florakis deniz üssüne helikopter pisti inşa etmeye başladı. Rum medyası, Amerikan uçak ve helikopterlerinin varlığını uydu görüntüleri aracılığıyla ortaya koydu.

RUM MEDYASININ İDDİALARI

Amerikan ordusunun, işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Rum hava ve deniz limanlarını kullandığı zaten biliniyordu. Ancak, hangi üste ne tip hava aracı bulunduğuna dair bilgiler, Rum Simerini gazetesinin “Fiilen ABD ve NATO üssü olduk” başlıklı haberiyle netlik kazandı. Kıbrıs Rum yönetiminin KKTC ile paylaştığı başkent Lefkoşa’nın dışında deniz kıyısında Larnaka, Limasol ve Baf şehirleri yer alıyor. Bu üç şehirdeki hava ve deniz limanlarının tamamında Amerikan ordusu aktif bir şekilde yerleşmiş durumda.