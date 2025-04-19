ABD Ordusu, Suriye’deki Askeri Noktaları Boşalttı

ABD ORDUSU ASKERİ NOKTALARI BOŞALTMAKTADIR

ABD ordusunun, Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan 3 küçük askeri noktayı boşalttığı bildiriliyor. Haseke il merkezi ile Deyrizor’un Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan bu askeri noktalar, dün boşaltılarak ana üslere çekiliyor. Haseke’deki askerler ve ekipmanları, aynı ildeki Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor’daki askerler ise Koniko gaz sahasındaki üsse geçiyor.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA GELİYOR

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yazılı bir açıklama yaparak ABD Savunma Bakanı’nın Amerikan askerlerinin Suriye’nin belirli noktalarda bir araya getirilmesi talimatı verdiğini aktarıyor. Bu talimat doğrultusunda, Suriye’deki asker sayısının binin altına düşeceği bilgisi paylaşılıyor.