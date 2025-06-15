ABD Ordusu Törenine Trump Katıldı

TRUMP’IN DOĞUM GÜNÜNDE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump, 79’uncu doğum günü ve ABD ordusunun kuruluşunun 250’nci yıl dönümü dolayısıyla Washington’da düzenlenen askeri geçit törenine katıldı. Bu tören, başkentte ilk kez gerçekleşti ve bazı eleştiriler aldı. Constitution Caddesi’nde yapılan etkinlikte Trump ve eşi Melania Trump ile birlikte Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer üst düzey yöneticiler de yer aldı.

GEÇİT TÖRENİNE KATILANLAR

Tören sırasında, Trump bir stand üzerinden askeri geçişi izledi. ABD ordusunun tarihsel gelişimini gösteren sıraya göre askeri birlikler geçiş yaptı. Törende 6 bin 600 asker, 128 tank ve çeşitli zırhlı araçlar yer alırken, havada uçak ve helikopterler kalabalığın üzerinde geçiş yaptı. Ayrıca ordu paraşüt takımı, Washington Monument alanına atlayış gerçekleştirerek gösteri yaptı.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNİN SONU

Yaklaşık 2 saatten fazla süren etkinlikte Trump, ABD ordusunu öven kısa bir konuşma yaptı ve ardından kendisine takdim edilen bayrağı kabul etti. Askeri geçit töreni, şarkıcı Lee Greenwood’un “Tanrı ABD’yi kutsasın” şarkısı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.