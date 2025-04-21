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ABD Ordusu Yemen’de Saldırılara Devam Ediyor

YENİ SALDIRILAR VE KAYIPLAR

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına devam eden ABD ordusu, bu kez ülkenin başkenti Sana’daki el-Farwah bölgesini hedef aldı. Husilere ait Al Masirah TV’de yayımlanan haberlere göre, bir pazar yerinin civarında gerçekleştirilen saldırılar sonucunda en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildiriliyor.

ADDIYİRMALAR VE DURUM

Ayrıca Yemen’in kuzeyindeki Saada şehrinin de ABD saldırılarının hedefi olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta duyurduğu açıklamada, ABD ordusuna Yemen’deki İran destekli Husilere karşı kapsamlı bir saldırı başlatma talimatı verdiğini belirtmişti. Bu gelişmeler sonrasında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’in çeşitli bölgelerindeki Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

ÖNCEKİ SALDIRILARIN SONUÇLARI

Son olarak, ABD ordusunun Yemen’deki Hudeyde şehrinde bulunan Ras İsa yakıt limanına gerçekleştirdiği saldırıda 80 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi ise yaralanmıştı. Bu gelişmeler, Yemen’deki çatışmaların ciddiyetini artırırken, sivil kayıpların da artmasına neden oluyor.

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