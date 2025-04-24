ABD Ordusu, Yemen’e 6 Saldırı Düzenledi

ABD ORDUSUNDAN SAADA’YA HAVA SALDIRILARI

ABD ordusunun, Yemen’in kuzey kesiminde bulunan Saada ilini hedef alarak 6 hava saldırısı yaptığı bildirildi. Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun aktardığına göre, saldırılar Saada’nın Sehlin bölgesindeki Al Selim beldesinde gerçekleşti. Saldırılara dair herhangi bir can kaybı veya yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN ZAMAN SINIRI AÇIKLAMASI

Yemen’deki Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıkları ve bu sürenin dolmasının ardından İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

TRUMP’TAN SALDIRI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini ifade etti. 15 Mart sonrasında, ABD’nin Yemen’de 1000’den fazla hava saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.