ABD Ordusu Yemen’e Saldırılar Düzenliyor

ABD’NİN YEMEN’DE YENİ SÜREÇLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla birlikte ABD Ordusu Yemen’e yönelik saldırılara başladı. Bu süreçte, çıkan olaylarda büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 31 kişinin hayatını kaybettiği, 101 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. ABD, bölgedeki tansiyonu artırmaya devam ediyor.

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’de İran destekli Husilere karşı sürdürdükleri saldırıların devam edeceğini belirtiyor. Hegseth, “Husilerin gemilere ve insansız hava araçlarına saldırmayı bırakmaları durumunda saldırılar son bulacak” dedi. Bu durum, ABD’nin yaklaşımını ve stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

HUSİLERDEN CEVAP GELİYOR

Diğer yandan, Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, ABD’ye yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Saree, ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman’a füze ve İHA’larla saldırı düzenlediklerini belirtti. “Harry S. Truman’ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldık” şeklinde bir açıklama yapan Saree, ABD’nin Yemen’deki çeşitli bölgelere 170’ten fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini kaydetti. Ayrıca, “İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kaldırana kadar Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere saldırılarımız devam edecek” diyerek durumu vurguladı.