Abd Ordusu Yemen’i Bombaladı. Saldırılar Devam Ediyor. Husi Lideri Açıklama Yaptı

ABD’NİN YENİ YEMEN SALDIRILARI

ABD Ordusu, Yemen’e yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Ülkenin başkenti Sana, ABD uçakları tarafından yoğun şekilde bombalandı. Yemen kaynaklarından alınan bilgilere göre, başkentte büyük bir bombardıman gerçekleştirildi. Sana’nın farklı noktalarına düşen bombalar, büyük patlamalara neden oluyor ve bu saldırıların ciddi hasarlar yarattığı ifade ediliyor.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

El-Mesire televizyon kanalına göre, Sana’nın Beni Matar beldesine yapılan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. ABD, ayrıca Sana’nın Hemdan beldesine 1, el-Hısn beldesine 2 ve Beni Haşiş beldesine 3 saldırı düzenledi. Önceki gün gerçekleştirilen bir başka saldırıda, Yemen’deki Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı’na düzenlediği saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı.

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını duyurdu. Aksi takdirde, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirttiler. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini aktardı.

HUSİLERİN TEHDİTLERİ

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef olacağını belirterek, saldırılarının devam etmesi durumunda deniz seferlerinde engellemelerin Washington’u da kapsayacağını dile getirdi.