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ABD, Pakistan Ve Hindistan’a Seyahat Etmeyin

ABD YÖNETİMİNDEN UYARI

ABD yönetimi, vatandaşlarına Pakistan ve Hindistan’a seyahat etmemeleri konusunda bir uyarı yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, iki nükleer gücün sınır hattındaki karşılıklı saldırı iddiaları ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bölgedeki istikrarın ciddi şekilde zedelendiği ifade edildi.

ÇATIŞMA RİSKİNE DİKKAT

Açıklamada, “Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan bu hassas süreçte, çatışmaların geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıdığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir” denildi.

DİPLOMATİK TEMAS ÖNERİSİ

ABD yetkilileri, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, gerektiğinde diplomatik temsilciliklerle iletişim kurmaları gerektiği vurgulandı.

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