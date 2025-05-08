Abd Patent Ofisi’nden Tesla’ya Reddedildi!

ABD PATENT OFİSİ ‘ROBOTAXI’ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

TechCrunch’ın Çarşamba günü paylaştığı bir rapora göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına atıfta bulunarak “Robotaxi” terimini ticari marka haline getirme girişimini reddetti. Haberde, Tesla’nın yeni araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” ticari markasını almak amacıyla yaptığı başka bir başvurunun ise hâlâ ofis tarafından incelendiği belirtildi.

NİHAİ OLMAYAN OFİS EYLEMİ YAYINLANDI

Rapor, USPTO’nun Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladığını gösteriyor. Bu durum, Tesla’nın başvurusu hakkında yanıt vermek için üç ay süresi olduğu ya da ofisin başvuruyu terk edeceği anlamına geliyor. TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları izleyen diğer şirketler sebebiyle durduruldu.

TESLA’DAN YANIT GELMEDİ

Tesla, Reuters tarafından yapılan yorum talebine anında cevap vermedi. Geçen ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” planının beklendiği gibi ilerlediğini ifade etti. Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olması” nedeniyle büyüme tahminini üç ay içerisinde yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını aktardı.

SIYASAL DUYARLILIĞIN ETKİLERİ

Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” şeklinde açıklama yaptı.