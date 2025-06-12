ABD Personelinin Orta Doğu’dan Çekileceği Açıklandı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Washington’daki Kennedy Center’da bir müzikalin açılışına katılırken basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Burada zorunlu olmayan Amerikalı personelin Orta Doğu’daki bazı ülkelerden çekilmesiyle ilgili Trump, “Orası tehlikeli bir yer haline gelebileceği için çekiliyorlar. Neler olacağını göreceğiz. Çekilmeleri için bildirimi yaptık. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bu çok net. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

ORDUNUN GÜVENİ

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda ise, “ABD Ordusu, önümüzdeki günlerde ve gelecek her nesilde zafer üstüne zafer kazanacak, bundan her zamankinden daha eminim. Bitmek bilmeyen bir cesaret ortaya koyacaksınız. ABD topraklarının her bir karışını koruyacak, Amerika’yı dünyanın dört bir yanında savunacaksınız!” ifadelerini kullandı.

PERSONEL TAHLIYESİ AÇIKLAMALARI

ABD’nin Orta Doğu’daki personel tahliye adımlarına dair İsrail basınında yer alan bir haberde, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin şu şekilde konuştuğu belirtildi: “Başkan Trump, Amerikalıları hem yurt içinde hem de yurt dışında güvende tutmaya kararlıdır. Bu taahhüt doğrultusunda, tüm büyükelçiliklerimizdeki uygun personel durumunu sürekli olarak değerlendiriyoruz. En son analizimize dayanarak, Irak’taki misyonumuzun varlığını azaltma kararı aldık.” Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Bahreyn ve Kuveyt’teki zorunlu olmayan personel ve aile üyelerinin ülkeyi terk etmesi için yetki verdiği de kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu’daki askeri personelin aile fertlerinin gönüllü olarak ayrılmasına onay verdiği duyuruldu. ABD’nin Orta Doğu’da artan güvenlik endişelerine bağlı olarak başlattığı tahliye süreçleri, Trump yönetiminin İran ile yeni bir nükleer anlaşma arayışında olduğu ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.