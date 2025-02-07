ABD Piyasaları İstihdam Verisine Odaklandı

ABD HİSSE SENEDİ ENDESKLERİNE YANSIMALAR

ABD’de yatırımcılar, karışık sinyaller veren bilanço verileri ile Hazine Bakanı Bessent’in açıklamalarına odaklandı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine dikkat edildiği Perşembe günü, hisse senedi endeksleri hafif yükselişlerle seansı tamamladı. S&P 500 yüzde 0,4, Nasdaq 100 ise yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Amazon.com Inc. hisseleri, analistlerin tahminlerinin altında bir kar açıklaması sonrası geç işlem saatlerinde değer kaybı yaşadı. Spot işlemlerde Qualcomm Inc. hisseleri, yeni telefonlara yönelik talep kaygıları nedeniyle düştü.

Hazine Bakanı Bessent, yönetimin güçlü dolardan çok, Fed’in politika faizi indirimleri yerine 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşe odaklandığını ifade etti. Perşembe günü, yüzde 4,43’ten kapanan ABD 10 yıllık tahvil getirisi, yüzde 4,44’ün üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bloomberg Dolar Endeksi ise, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde net bir yön bulmakta zorlanıyor.

ASYA YATIRIMCILARININ BEKLENTİLERİ

Asya’da yatırımcılar, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı ilk görüşmeyi bekliyor. Görüşme öncesinde, Japon yeni dolara karşı elde ettiği kazançları kaybetti. Dolar/yen, bu hafta başından bu yana Japonya Merkez Bankası’ndan gelen faiz artırımı beklentileri ve hedge fonların uzun yen pozisyonlarına girmesiyle yüzde 2’den fazla düşüş yaşadı. Sterlin ise, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirmesine rağmen, büyüme ve enflasyon konusunda yaptığı uyarılar sonrası dolara karşı yüzde 0,56 oranında değer kaybetti. Sterlin/dolar paritesi, bu sabah 1,24 seviyesinin üzerinde yatay seyretti. Asya’daki hisse senetleri, teknoloji hisselerinin öncülüğünde artış gösterdi. Çin teknoloji hisseleri yükselirken, Hong Kong’un Hang Seng Endeksi Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİNE GÖZLER DİKİLİYOR

ABD’de Ocak ayına ait tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri, bugün TSİ 16:30’da açıklanacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, tarım dışı istihdamda 175 bin artış olacağı yönünde. Aralık ayında ise istihdam 256 bin artış göstermişti. İşsizlik oranının, değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kalması bekleniyor. Bugünkü veriler öncesinde, bu hafta içerisinde açıklanan ABD istihdam piyasasına ilişkin veriler karışık bir tablo sergiledi. Aralık ayı JOLTS iş ilanları, 7,6 milyon ile eylülden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ocak ayında ADP özel sektör istihdamı ise 183 bin artışla beklentilerin üstünde geldi. Ayrıca, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 11 bin artış ile 219 bine yükselmesine rağmen, pandemi öncesindeki düşük seviyelerine yakın seyretti.

Bloomberg Economics, yüksek frekanslı verilere dayandırdığı analizi sonucunda, bugün açıklanacak tarım dışı istihdamda güçlü bir artış bekliyor. Ancak veride önemli noktaların, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından uygulanan işyeri anketi kıyaslama revizyonları ile “doğum-ölüm” modelinde yapılan istihdam tahmini güncellemeleri olacağını öngörüyor. Ekonomist Anna Wong, bu değişikliklerin Aralık 2024 için tarım dışı istihdamı toplamda 934 bin azaltacağını tahmin ediyor. Wong, “Buradan çıkarılacak sonuç, işgücü piyasasının geçen yıl düşünülenden çok daha zayıf olduğu ve aşağı yönlü revizyonların hâlâ tamamlanmadığı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.