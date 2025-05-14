ABD: PKK’nın Silah Bırakması Medeniyet Zaferidir

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞILIYOR

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması, yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini gösteriyor.

ABD’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı üzerine açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, “PKK’nın bu kararında ABD’nin etkisinin olup olmadığı” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınıyor ve Türk ile ABD’li diplomatlar arasındaki görüşmelerin ayrıntılarına girmediğini ifade ediyor. Pigott, “PKK’nın ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

PKK’nın kuruluşundan bu yana on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pigott, “Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD’nin umudu bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır” şeklinde değerlendirmesini yapıyor.