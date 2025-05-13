ABD, PKK’nın Silah Bırakmasını Destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan PKK’nın Kararıyla İlgili Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yapılan açıklamada, “Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir.” denildi.

PKK’nın Kararı Üzerine Yapılan Değerlendirmeler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde PKK’nın bu kararıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Pigott, “ABD’nin, PKK’nın bu kararında bir etkisinin olup olmadığı” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı ve Türk ile ABD’li diplomatlar arasındaki diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmedi.

Bölgedeki İstikrar Umutları

ABD’li sözcü, “PKK’nın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi. PKK’nın kuruluşundan bu yana on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Pigott, “Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD’nin umudu, bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.