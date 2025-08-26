ABD, Polonya’ya F-35 Satışı Onayladı

POLONYA’YA F-35 SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya F-35 savaş uçağıyla ilgili 1,85 milyar dolar değerinde lojistik ve program desteği içeren olası bir satışın onaylandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) bu satış onayına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine, F-35 savaş uçağıyla ilgili tahmini maliyeti 1,85 milyar dolar olan lojistik ve program desteği unsurlarının Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı.” denildi.

TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ

DSCA’nın bu olası satış için Kongre’ye gerekli sertifikayı ilettiği bilgisi de açıklamada yer aldı. Satışla birlikte, modifikasyonlar, yedek parçalar, onarım ve yazılım gibi silah sistemi desteği sağlayan teknik ve lojistik destek hizmetlerinin de dahil olduğu ifade edildi. Açıklamada, önerilen satışın Polonya’nın F-35 filosunun güvenilirliğini artıracağı ve mevcut ile gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği kaydedildi.

NATO MÜTTEFİKİ İÇİN GÜVENLİK ARTIYOR

Ayrıca; “Önerilen bu satış, Avrupa’da siyasi ve ekonomik istikrar sağlayan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir.” ifadesi de dikkat çekti. Ancak, bu satışın kesinleşmesi için ABD Kongresi’nin nihai onayı gereken bir konu olarak belirtiliyor.