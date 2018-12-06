ABD: Prens’ten hesap sorulmalı

Amerika Birleşik Devletleri’nden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne dair açıklama geldi. ABD, korkunç cinayetle ilgili Veliaht Prens’ten hesap sorulması gerektiği kanısında.

CIA’in bilgilendirmesinin ardından harekete geçen ABD’li senatörler, vahşi cinayetten Muhammed bin Selman’ın suç ortağı olarak tanımlayan bir tasarı sundu.

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan bir grup, 2 Ekim’de İstanbul’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan bir karar tasarısı sundu.

Tasarıda, Senato’nun cinayet sırasında Prens Muhamed’in ‘güvenlik güçlerini kontrol ettiğini’ ve ‘sunulan kanıt ve yapılan değerlendirmelere dayanarak, Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğundan oldukça emin olduğunu’ düşündüğü belirtiliyor.

Karar tasarısı, Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat Senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Chris Coons imzasını taşıyor.

Söz konusu kararın bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak onaylanması halinde, Senato, Kaşıkçı cinayetinden Prens Muhammed’i sorumlu tuttuğunu kayıtlara geçirmiş olacak.

ABD’de yaşayan ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde evlilik için bir belge almak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldü.

Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Başkanı Gina Haspel’in önceki gün verdiği bilgilendirme toplantısına katılan senatörler çıkışta yaptıkları açıklamalarda, eldeki bulguların Prens Muhammed’in Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğunu gösterdiğini söylemişlerdi.

Sunulan tasarıda, ABD yönetimine ve uluslararası topluma “Muhammed bin Selman da dahil olmak üzere Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan herkesten hesap sorulması” çağrısı yapılıyor.

Senatör Graham, tasarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’de ikamet eden ve ABD vatandaşı üç çocuğu olan bir kişinin, Sayın Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesi konusunda net bir açıklama yapmanın ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları açısından hayati önem taşıdığına inanıyorum” dedi.

Mattis: Daha fazla kanıt gerekiyor

Bugün sunulan tasarının geçmesi halinde, Kaşıkçı cinayeti konusunda Kongre ile Başkan Donald Trump yönetimi arasındaki görüş ayrılığının da derinleşmesi bekleniyor.

ABD yönetimi, Prens Muhammed’in azmettirici olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını savunuyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de bugün yaptığı açıklamada, cinayet emrinin kim tarafından verildiğinin anlaşılması için daha fazla kanıt görmesi gerektiğini söyledi.

Mattis, Kanada’ya giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer bir şey söyleyeceksem elimde kanıt olmalı… Ne olduğuna dair daha fazla kanıt bulacağımıza inanıyorum. Bunların ne olduğunu ya da kimi işaret edeceğini henüz ilmiyorum ama gittiği yere kadar gideceğiz” dedi.

Trump, geçen ay yaptığı yazılı açıklamada, “Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki olmuştur, belki olmamıştır” demişti

BBC