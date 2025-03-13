ABD-Rusya Ateşkesi İçin Trump Umutlu

TRUMP’IN UKRAYNA ATEŞKESİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da ateşkes konusunda yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ateşkese açık olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı. Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde, savaşın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’daki çatışmalar devam ederken, ateşkesin kalıcı olmasını umduğunu belirtti. “Bugün Ukrayna tam bir ateşkesi kabul etti. Rusya’nın da aynı şeyi yapmasını bekliyoruz. Her hafta binlerce genç insanın öldüğünü görüyoruz. Bu durumun bir an önce sona ermesi gerekiyor” dedi.

MÜZAKERE SÜRECİ VE İYİMSERLİK

Ateşkes müzakerelerinin devam ettiğini belirten Trump, “Başkan Putin ve diğer yetkililerle ciddi görüşmeler yürütüyoruz. Amacımız, bu savaşı sona erdirerek dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek” şeklinde konuştu. Trump, Rusya ile yürütülen müzakereler hakkında, “Şu anda tüm taraflarla, toprak paylaşımı ve stratejik enerji santralleri gibi konular üzerinde ciddi müzakereler yürütüyoruz. Kolay bir süreç değil ama ilk aşama ateşkes olmalı” ifadesini kullandı.

PUTİN’İN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Putin’in Ukrayna’da 30 günlük ateşkese dair açıklamalarına değinen Trump, “Bu çok umut verici bir açıklamaydı. Hayır, çok umut verici bir açıklama yaptı ama tam değildi. Bu işi bir an önce bitirmeliyiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin mümkün olmadığı görüşünü yineledi. Trump, “Biliyor musunuz, toprak kavramlarını tartışıyoruz. Hiçbir şey ifade etmeyecekse ateşkesle zaman kaybetmek istemezsiniz” dedi.

NATO VE FİNANSAL YÜKLER

Trump, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıktığını ve bununla ilgili tartışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye dahil pek çok ülkenin NATO’ya gereken katkıyı sağlaması gerektiğinin altını çizen Trump, “İlk NATO toplantımda sadece yedi ülkenin ödeme yaptığını gördüm. Sonuç olarak yüz milyarlarca dolar NATO’ya aktı ve ittifak güçlendi” dedi. Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin, Trump yönetiminde NATO’nun finansal açıdan güçlendiğini belirttiğini ifade etti.

KANADA İLE TİCARET ANLAŞMAZLIKLARI

Trump, Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları hakkında da açıklamalarda bulundu. “Kanada’yı seviyoruz ama her yıl 200 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Kendi ülkemizi yönetmek zorundayız” şeklinde konuştu. Kanada’nın ABD için ekonomik bir yük olduğunu vurgulayan Trump, bu durumun değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

GRÖNLAND’IN STRATEJİK ÖNEMİ

Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu yineleyen Trump, burada askeri varlığın artırılması gerektiğini söyledi. “Rusya ve Çin, Arktik bölgede aktif olarak faaliyet gösteriyor. ABD’nin burada daha fazla rol oynaması şart” ifadesini kullandı.

NATO’NUN GÜCÜ VE GELECEĞİ

Trump, NATO’nun güçlenmesinin gerektiğini ancak finansal yüklerin “adil bir şekilde paylaşılması” gerektiğini vurguladı. “NATO güçlü olmalı ama her ülke kendi payını ödemeli” diyen Trump, NATO’nun geleceği açısından tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Rutte ise Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığını ve savunma yeteneklerinin güçlenmekte olduğunu ifade etti.

NATO VE ARKTİK ODAKLANMA

Rutte, NATO’nun askeri üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. “Daha fazla silah üretmeliyiz. Hem ABD hem de Avrupa, Rusya ve Çin’in gerisinde kalmış durumda” dedi. NATO’nun Arktik bölgeye daha fazla odaklanması gerektiğine de dikkat çekti.