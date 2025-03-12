ABD-Rusya Geriliminde Güçlü Adımlara Güveniyoruz

ABD VE UKRAYNA ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERDEKİ GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında Beyaz Saray’da yaşanan gerilimin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak, Zelenskiy, Rusya ile olası bir ateşkes üzerine ABD ile yapılan görüşmelere dair Suudi Arabistan’da açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMELERDE ATEŞKES VE YAPTIRIMLAR

Zelenskiy, Rusya’nın ateşkesi reddetmesi halinde ABD’nin sert önlemler almayı planladığını belirtti ve “Rusya ateşkesi reddederse ABD’nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz. Henüz detayları bilmiyorum, ancak yaptırımlar ve Ukrayna’nın güçlendirilmesinden bahsediyoruz” dedi. Suudi Arabistan’daki toplantıda, tüm kritik konuların ele alındığını belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın savaşı sonlandırmaya yönelik hızlı adımlar atma isteğini gösterdiğinde, ABD’nin destek verme sözünü yenilediğini ifade etti. Bu durumu olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi.

EUROPA DESTEK VERİYOR

Zelenskiy, görüşmenin “son derece yapıcı” geçtiğini vurgulayarak, Avrupa’nın da savaşın sona ermesi için attıkları ciddi adımları desteklediğini belirtti. “Top artık Rusya’nın sahasında” açıklamasını yapan Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve baskı araçlarının ABD’nin Rusya ile diyaloğuna bağlı olacağını dile getirdi. Bu adımların “güç yoluyla barış” anlamına geleceğini belirtti. Rusya’nın, ABD’nin önerisini kabul etmeye istekli olması durumunda uygun kararların alınabileceğine, aksi takdirde ABD’nin vaat ettiği adımları atma niyetinde olacaklarına dikkat çekti.

TAVİZ VERMEK YOK

Zelenskiy, Ukrayna’nın işgal altındaki toprakları asla Rus toprağı olarak tanımayacağına ve “Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız. Bu bir gerçek. Halkımız bunun için savaştı, kahramanlarımız canlarını verdi” ifadelerini kullandı. “Bu nedenle hiç kimse bunu unutmayacaktır” diyen Zelenskiy, bu durumun Ukrayna’nın temel kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.