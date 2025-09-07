ABD, Rusya İçin Yaptırımlar Uygulayacak

TRUMP’IN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulama hazırlığını duyurdu. Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Beyaz Saray’da bir muhabirin, Rusya’ya karşı yaptırımların ikinci aşamasına geçip geçmeyecekleri hakkında sorduğu soruya Trump, “Evet, hazırım” yanıtını verdi.

ÖNCEKİ TEHDİTLER VE GÖRÜŞMELER

Trump, Rusya’yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş fakat Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken bu yaptırımları ertelemişti. Bu durum, Trump’ın yaptırım kararlarının zamanlaması üzerinde belirsizlik yaratmıştı.