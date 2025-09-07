Haberler

ABD, Rusya İçin Yaptırımlar Uygulayacak

TRUMP’IN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulama hazırlığını duyurdu. Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Beyaz Saray’da bir muhabirin, Rusya’ya karşı yaptırımların ikinci aşamasına geçip geçmeyecekleri hakkında sorduğu soruya Trump, “Evet, hazırım” yanıtını verdi.

ÖNCEKİ TEHDİTLER VE GÖRÜŞMELER

Trump, Rusya’yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş fakat Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken bu yaptırımları ertelemişti. Bu durum, Trump’ın yaptırım kararlarının zamanlaması üzerinde belirsizlik yaratmıştı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

