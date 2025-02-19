ABD-Rusya İş Birliği İçin Yeni Adımlar

ABD VE RUSYA ARASINDA TARİHİ GÖRÜŞME

Salı günü Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde gerçekleştirilen tarihi toplantı, ABD ile Rusya arasında son yıllardaki en kapsamlı diplomatik görüşmelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu görüşmeler, yalnızca iki ülkenin ilişkileri açısından değil, aynı zamanda küresel güvenlik ve ekonomik dinamikler açısından da önemli bir dönüm noktası taşıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ BAŞLAYACAK MI?

Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda, iki ülkenin Ukrayna için bir barış anlaşması üzerinde çalışacağı ve Rusya ile ekonomik ortaklık fırsatlarının değerlendirileceği duyuruldu. Bu gelişmeler, ABD’nin Rusya’ya karşı uyguladığı üç yıllık izolasyon politikasının sona erdiği anlamına mı geliyor sorusunu akıllara getiriyor.

Ukrayna VE AVRUPA ÜLKELERİ DIŞLANIYOR MU?

Yeni bir iş birliği süreci, Avrupa ülkelerini ve Ukrayna’yı dışarıda bırakıyor mu? Bu sorular, görüşmelerin sonuçları ve gelecekteki gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. İki taraf arasındaki üç aşamalı plan, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor.