Haberler

ABD Sana’da Hava Saldırısı Düzenledi

ABD HEYETİ YEMEN’DE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

ABD, 24 Mart gecesi Yemen’in başkenti Sana’da bulunan bir konuta hava saldırısı düzenliyor. Husiler’e ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, bu saldırıda en az bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanıyor.

SALDIRININ DETAYLARI VE ETKİLERİ

Yemen’deki gelişmeler ve saldırının etkileri, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor. Saldırı sonrasında yerel halk arasında büyük bir panik yaşanırken, yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi henüz verilmedi. Bu tür saldırılar, Yemen’deki çatışmaların tırmanmasına ve insani krizin derinleşmesine neden olabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Futbol tutkunları, 24 Mart'ta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligleri gibi önemli karşılaşmaları izlemek için canlı yayın seçeneklerini inceliyor. Ayrıca, dünya liglerindeki maçların da keyfini çıkarıyorlar.
Haberler

İSKİ İstanbul’da Su Kesintisi Güncel Bilgi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Mart'ta bazı ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Su kesintisi saatleri ve detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.