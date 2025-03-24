ABD Sana’da Hava Saldırısı Düzenledi

ABD HEYETİ YEMEN’DE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

ABD, 24 Mart gecesi Yemen’in başkenti Sana’da bulunan bir konuta hava saldırısı düzenliyor. Husiler’e ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, bu saldırıda en az bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanıyor.

SALDIRININ DETAYLARI VE ETKİLERİ

Yemen’deki gelişmeler ve saldırının etkileri, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor. Saldırı sonrasında yerel halk arasında büyük bir panik yaşanırken, yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi henüz verilmedi. Bu tür saldırılar, Yemen’deki çatışmaların tırmanmasına ve insani krizin derinleşmesine neden olabiliyor.