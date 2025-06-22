ABD Savaş Uçakları İran Tesislerini Vurdu

ABD’DEN İRAN’A HAVA SALDIRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan bölgelerindeki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

HAVA SALDIRISININ DETAYLARI

Trump, açıklamasında, “İran’daki Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordow’a tam bir bomba yükü atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı” dedi. Bu süreçte, “Harika Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı” ifadesini kullandı.