ABD Savunma Bakanı, Çin’in Tehdidini Vurguladı

ÇİN’İN ASKERİ HAZIRLIKLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki güç dengesini değiştirmek için inandırıcı bir şekilde “askeri güç kullanmaya hazırlandığını” belirtti. Hegseth, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Singapur’da düzenlenen “Shangri-La Diyaloğu” forumunda, ülkesinin bölgeye dair vizyonunu ve Çin’in “stratejik tehdidini” tartıştı. Hegseth, ABD ile Hint-Pasifik müttefiklerinin geleceklerinin “birbirine bağlı” olduğunu vurgulayarak, “Amerikalıların güvenliği ve refahı, ABD müttefik ülkelerinin vatandaşlarının güvenliği ve refahına bağlı” dedi.

ABD VE MÜTTEFİKLERİ İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR

Hegseth, ABD’nin Hint-Pasifik’e yönelik vizyonunu “sağduyu ve ulusal çıkarlar temeli” üzerine inşa ettiğini ifade etti. Bakan, ABD ve müttefiklerinin savaş yerine egemenlik ve ticaret temelinde karşılıklı çıkarlarına saygı göstererek işbirliği yaptığını kaydetti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa müttefiklerini kendi savunmalarını artırmaya yönlendirmeye devam etmesiyle, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine daha fazla kaynak ayırabileceğini aktardı. “Bu sayede hepimiz Hint-Pasifik’teki kalıcı ve güçlü bir Amerikan varlığının getirdiği barış ve istikrardan faydalanabileceğiz” şeklinde konuştu.

ÇİN’İN TEHDİDİNE YANIT VERİLİYOR

Hegseth, ABD’nin, Çin’in oluşturduğu “tehdidi” açıkça belirterek, aktif çatışma arayışında olmadığını vurguladı. “Komünist Çin ile çatışma peşinde değiliz. Ancak bu kritik bölgenin dışına itilmeyeceğiz” diyen Hegseth, Çin’in Tayvan’ı ele geçirmeyi denemesi durumunda bunun sadece Hint-Pasifik için değil, tüm dünya için “yıkıcı sonuçlar” doğuracağını aktardı. Hegseth, Çin’in tehditlerinin gerçek ve yakın olabileceğini belirterek, “aciliyet ve dikkatle” hazır olmaları gerektiğine dikkat çekti.

CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

ABD’nin bölgedeki caydırıcılığı sağlamak için attığı adımları üç başlık altında açıklayan Hegseth, “ABD Savunma Bakanlığı’nın duruşunu iyileştirmek, müttefik ve ortaklarının savunma kabiliyetlerini güçlendirmelerine yardımcı olmak ve ABD ile müttefik ülkelerin savunma sanayi üslerini yeniden inşa etmek” olduğunu belirtti. Hegseth, “Genel olarak ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız, güç yoluyla barışı sağlama yolunda büyük ilerleme kaydettiler. Ama bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Zamanımız geldi” diyen Hegseth, karşılaştıkları tehditlerin beklemeyeceğini, dolayısıyla kendilerinin de bekleyemeyeceğini sözlerine ekledi.