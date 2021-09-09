ABD Savunma Bakanı: El Kaide yeniden canlanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, El Kaide’nin yaşanan olaylar sonrası yeniden canlanabileceğini söyledi.

Afganistan’daki Taliban yönetiminin güvenli sığınak sağladığı Kaide’nin düzenlediği 11 Eylül 2001 saldırılarının yıldönümü öncesinde ABD Savunma Bakanı, ‘Taliban’ın iktidara geri gelmesiyle El Kaide’nin de Afganistan’a geri dönebileceğini’ belirtti.

ABD’nin çekilmesine koşut Afganistan’ı kontrolüne alan Taliban’ın 15 Ağustos’ta Kabil’e girmesinden 3 hafta sonra geçici hükümeti açıklamasının ardından, takvim yaprakları, 11 Eylül saldırılarının yıldönümüne yaklaştı. Körfez turunun Kuveyt ayağında gazetecilere konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan’da ABD’yi tehdit edecek bir El Kaide geri dönüşünü önlemeye hazır olduklarını söyledi.

‘Yönetilemeyen her yerde palazlanırlar’

Austin şunları söyledi:

“Bütün topluluklar, neler olduğunu ve El Kaide’nin Afganistan’da yeniden canlanma yeteneğine sahip olup olmadığını görmek için izlemede. El Kaide ve IŞİD, doğası gereği, ister orada, ister Somali’de, isterse başka herhangi bir yönetilemeyen yerde olsun, her zaman büyümek ve yenilenmek için alan bulmaya çalışacaktır. Bence örgütün doğası bu.”

El Kaide’nin gelecekteki olası saldırıları için Afganistan’ı atlama tahtası olarak kullanması ihtimaline ilişkin “Onlardan bunun olmasına izin vermemelerini beklediğimiz konusunda Taliban’ı uyardık” diyen Austin, ABD ordusunun Afganistan kaynaklı ABD’ye yönelik herhangi bir aşırılık yanlısı tehdidi veya Kaide’yi kontrol altına alabilecek kabiliyette olduğunu, bunun için Körfez’e üslü olanlar dahil casus ve saldırı uçaklarını kullanabileceğini belirtti. Ancak Afganistan’da konuşlu ABD askerleri ve istihbarat ekipleri olmadan bunun daha zor olacağını kabul etti.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat 2020’de Taliban’la vardığı anlaşma kapsamında, İslamcı örgüt liderliği, El Kaide ve ABD’yi tehdit eden diğer aşırılıkçı örgütleri desteklememe sözü vermişti. Ancak ABD’li yetkililere göre Taliban, El Kaide ile bağlarını korurken, Körfez ülkeleri de Taliban’ın iktidara geri dönüşünün Kaide nüfuzunun dirilişine kapı açacağına dair endişelerini ifade etti.

Bu haftaki ziyaretlerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Austin, Başkan Joe Biden’ın Çin ve Rusya gibi diğer güvenlik sorunlarına daha fazla odaklanmak için Afganistan’daki ABD savaşını sona erdirme kararının, Ortadoğu’daki ortakları terk etme anlamına gelmediği konusunda Körfez müttefiklerine güvence verdi. ABD ordusu, Bahreyn’deki 5. Filo karargahı da dahil olmak üzere, Körfez’de on yıllardır varlığını sürdürüyor. Biden, bu varlığı sona erdirmekten söz etmedi, ancak Trump yönetimi gibi Çin’i Rusya’dan gelen stratejik tehditlerle birlikte 1 numaralı güvenlik önceliği olarak nitelendirdi.

Austin’in bugün Körfez turunun son durağı olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak 11 Eylül soruşturma raporlarında saldırıların emrini veren Usame bin Ladin ile saldırıları düzenleyenlerden 15’inin Suudi olmasına koşut Riyad’ın rolüne işaret edilirken, Suudi kraliyeti yıldönümü öncesine denk gelmesi nedeniyle ziyaretin ertelenmesini sağladı.

Öncesinde Biden, Suudi yönetimini suçlamak için kanıt arayan kurbanların ailelerine jest olarak 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılması talimatını verdi. 11 Eylül Komisyonu raporu da dahil olmak üzere son 20 yılda yayınlanan kamuya açık belgeler, çok sayıda Suudi parmağını ayrıntılı olarak ortaya koydu, ancak hükümetin suç ortaklığını kanıtlayamadı.