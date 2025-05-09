ABD Savunma Bakanı Hegseth’in Talimatı Verildi

TRANSSEXÜEL ASKERLER İÇİN YENİ TALİMAT

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pentagon’a verdiği talimatlar sonucunda, görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar ordudan gönüllü olarak ayrılma sürecini başlatmaları gerektiği belirtildi. Ayrılmayan askerler ise bu tarihe kadar ordudan ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu gelişme, Yüksek Mahkeme’nin salı günü alınan kararla yasağın yürürlüğe girmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor. Hegseth’in bu talimatları, Başkan Donald Trump yönetiminin binlerce transseksüel askeri görevden alma amacını ne kadar hızlı gerçekleştirebileceğini gösteriyor.

GÖREVE DEVAM EDEN ASKERLERİN SORUMLULUĞU

Hegseth’in talimatında, transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar kendilerini “gönüllü ayrılma” için tanıtma imkanı olduğu kaydediliyor. Ayrıca, yedek kuvvetler için bu sürenin 7 Temmuz’a kadar olduğu bildirildi. Talimatta, “Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” ifadesi dikkat çekiyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN KARARNAMESİ VE DAVALAR

ABD Başkanı Donald Trump, görevine başladığı 20 Ocak’ta, hükümetin “kadın” ve “erkek” olarak iki cinsiyet tanıyacağına ve bu durumun değiştirilemeyeceğine dair bir kararname imzaladı. Bu duruma karşı çıkan cinsiyet değiştirmiş askerler ve orduya katılmak isteyen bireyler, Trump yönetimine karşı dava açmaktan geri durmadı. Mart ayında, ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, transseksüellerin orduya katılmasını engelleyen yasağı geçici olarak durdurdu. Bu karar sonrasında Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’ye acil başvuru gerçekleştirdi. Yüksek Mahkeme, dava süreçleri devam ederken Trump’ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine karar verdi.

GENEL DESTEK ORANI

ABD’de şubat ayında gerçekleştirilen bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 58’i trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesi gerektiğini destekliyor.