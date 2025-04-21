ABD Savunma Bakanı Hegseth, Yanlış Bilgileri Reddetti

HEGSETH’İN YEMEN SALDIRISI AÇIKLAMALARI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’e yönelik saldırı planlarını Signal uygulamasında belirttiği iddialarına gazetecilerin yanıt verdiği bir olay yaşandı. Hegseth, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen Paskalya töreni sırasında basın mensuplarının Yemen ile ilgili tavsiyelerini cevapladı. New York Times gazetesinde yayınlanan ve kendisinin Yemen’e saldırı planlarını Signal üzerinden bazı yakınlarıyla paylaştığı belirtilen haberle ilgili gelen sorulara tepki gösterdi.

MEDYANIN YALAN HABER SUÇLAMASI

Hegseth, bazı medya kuruluşlarının bu durumu sürekli kendi aleyhinde kullanmaya çalıştığını savundu ve “Bunlar bir sürü yalan haber için Pulitzer aldılar, defalarca aldatmacalar üzerine bir sürü yalan için Pulitzer aldılar ve bu yalanları satarlarken kimse onlara bir şey demiyordu, medyanın yaptığı budur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bazı eski çalışanların Pentagon’dan kovulduğunu hatırlatarak, “Hoşnutsuz bazı eski çalışanlardan anonim kaynaklar alıyorlar ve sonra insanların itibarlarını mahvetmeye çalışıyorlar.” dedi.

TRUMP’TAN DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, aynı törendeki sorulara yanıt vererek medyayı “yalan habercilik” yapmakla suçladı ve Hegseth’in performansını övdü. Trump, Hegseth’in ve Pentagon’un “Yemen’de çok iyi işler çıkardığını” belirtti. Hegseth, Trump ile bu konu hakkında konuşup konuşmadığına dair gelen bir soruya ise “Başkan’la konuştuk ve sonuna kadar aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.” diyerek cevapladı.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMALAR

Hegseth’in 15 Mart’ta Yemen’de Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve kişisel avukatının bulunduğu bir Signal grubunda paylaştığı iddia edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, NYT’nin haberine yanıt vererek, “Trump düşmanı medya, Başkan Trump’ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

YENİ İDDİALAR VE ARAŞTIRMALAR

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen’deki savaş planlarının konuşulduğu mesaj grubuna dahil edildiğini açıkladı. Goldberg, “Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi” başlıklı yazısında, ulusal güvenlik yetkililerinin dahil olduğu Signal grubuna eklendiğini belirtti. Hegseth ise Goldberg’in savaş veya saldırı planlarına dair hiçbir bilgi edinmediğini ifade ederek, medyayı eleştirdi. Bunun yanında, Pentagon Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Hegseth’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı.