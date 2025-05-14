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ABD Senatosu, Meink’i Onayladı

ABD SENATOSU HAVA KUVVETLERİ GENEL SEKRETERİ ADAYINI ONAYLADI

ABD Senatosu, Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak Troy Meink’i onayladı. Senato’daki oylamada, Meink’in genel sekreter olabilmesi için 74 senatör evet oyu verirken, 25 senatör hayır oyu kullandı.

MEİNK’İN LİDERLİĞİNE DESTEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Meink’in liderliğini “tam da ihtiyaç olunan” şey olarak değerlendirdi. Yeni Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri’ni kutlayan Hegseth, Meink’in görev sürecinin önemine vurgu yaptı.

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