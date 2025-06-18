Abd Senatosu’ndan Kapsamlı Stablecoin Düzenlemesi

ABD Senatosu, stablecoinler için tarihi bir düzenleme kararı aldı. Kısa süre önce gerçekleşen oylamada, iki partinin ortak desteğiyle kabul edilen GENIUS Yasası, kripto para sektöründe yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu düzenleme, stablecoin ihraççılarına çeşitli yükümlülükler getirirken, teknoloji devlerinin sektöre girmesini de sınırlıyor. ABD Senatosu, stablecoin piyasasını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçeveyi oluşturan GENIUS Yasası’nı onaylayarak, kripto para dünyasında önemli bir adım attı. Bu, Senato’nun böyle bir yasa tasarısını ilk kez kabul etmesi anlamına gelirken, düzenleme sürecinin diğer aşamalarının Temsilciler Meclisine taşınacağına dair beklentiler oluştu. Yasa tasarısı, uzun süren komite toplantıları ve müzakerelerin ardından 68 oyla kabul edildi.

YENİ DÜZENLEME KURALLAR GETİRİYOR

GENIUS Yasası, ABD’de faaliyet gösteren stablecoin ihraççıları için katı kurallar belirliyor. Tasarıya göre, piyasaya sürülen tüm stablecoinlerin, bire bir oranında ABD doları veya benzeri yüksek likiditeye sahip varlıklarla desteklenmesi zorunlu hale geliyor. Piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık bağımsız denetim şartı aranırken, yabancı merkezli kuruluşlara yönelik özel düzenlemeler de bulunuyor. Bu adımların, ABD dolarının küresel finans sistemindeki hakimiyetini güçlendirmesi ve yatırımcı güvenliğini artırması hedefleniyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ İÇİN SINIRLAMALAR

Yeni düzenleme, teknoloji devlerinin stablecoin piyasasına girmesine belirli koşullara bağlıyor. Meta ve Amazon gibi büyük halka açık şirketler, finansal istikrar ve tüketici verilerinin korunması konusundaki katı kriterleri karşılamadığı sürece kendi stablecoinlerini ihraç edemeyecek. Ayrıca, tasarıda olası bir iflas durumunda yatırımcıları koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Stablecoin sahipleri, şirketin iflas sürecinde alacaklarını öncelikli olarak tahsil etme hakkına sahip olacak ve bu durum, onları mevcut banka mevduat sahiplerinden daha avantajlı kılacak.

TARTIŞMALAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Yasanın Senato’dan geçmesi, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle yabancı ihraççılar, kara para aklamayla mücadele standartları ve bazı kurumsal oyuncuların piyasaya olası etkileri hakkında endişeler gündeme geldi. Tüm dikkatler, bu konuyu ele alacak olan Temsilciler Meclisine çevrildi. Temsilciler Meclisinin, kendi stablecoin tasarısını ilerletmek yerine Senato’dan gelen GENIUS Yasası’nı doğrudan oylaması da muhtemel seçenekler arasında değerlendiriliyor. Yönetimin, ağustos ayına kadar masasında bir stablecoin yasası görmek istediği ifade edildi.