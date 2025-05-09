Abd Senatosu, Perşembe Oylamada Yasayı Reddetti

ABD SENATOSU CRİTİK BİR KARAR ALDI

ABD Senatosu, perşembe günü gerçekleştirdiği oylamada önemli bir karar alarak GENIUS Yasasının ilerlemesini engelledi. Oylamada Cumhuriyetçi partiden iki senatör muhalefete katılınca, yasa tasarısı 49-48 oyla reddedildi. Bu durum, Başkan Donald Trump’ın kripto para sektörüyle olan ilişkileri nedeniyle artan gerginlikler içinde yaşandı.

HAZİNE BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senatonun aldığı kararı X platformunda sert bir dille eleştirdi. Bessent, “Stablecoinlerin ve diğer dijital varlıkların küresel olarak gelişmesi için dünya Amerikan liderliğine ihtiyaç duyuyor. Senato bugün GENIUS Yasasını ilerletmekte başarısız olarak bu liderliği sağlama fırsatını kaçırdı.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan, yasayı dolar hakimiyetini artırmak ve ABD’nin finansal yenilikçiliğini geliştirmek için “bir kez karşılaşılan fırsat” olarak değerlendirdi.

Bessent, “Dünya izlerken Amerikalı yasa koyucular parmaklarını oynatıyor. Bugün ABD yaratıcılığını engellemeye oy veren Senatörlerin basit bir seçimi var: Ya öne çıkıp liderlik edin ya da dijital varlık yenilikçiliğinin yurt dışına taşındığını izleyin.” dedi.

SAVUNMA VE İHTİYAÇLAR

Senato Bankacılık Komitesi, daha önce mart ayında GENIUS Yasasının ilerlemesi için oy kullanmıştı. Kanun teklifi, stablecoinlerin ABD doları ve benzeri likit varlıklarla yüzde 100 rezerv desteğine sahip olmasını, yıllık denetimlerini ve ülkede yabancı ihracını yasaklamayı içeriyordu. Düzenleme iki partili müzakerelerin bir sonucu olmasına rağmen, Demokratlar son günlerde tamamlanmamış tasarı metni, yabancı ihracatçı denetimi ve kara para aklamayla mücadele hükümleri hakkında endişelerini dile getirdi.

Kripto para bağış toplantıları, memecoin lansmanları ve kendi stablecoinine sahip DeFi projesi World Liberty Financial’ı desteklemesi gibi Başkan Trump’ın kripto parayla olan kişisel ve finansal bağlantıları, oylama öncesinde çıkar çatışması iddialarını tetikleyerek gerilimleri artırdı.