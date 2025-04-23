ABD Spot Bitcoin ETF’leri Dikkat Çekiyor

SPOT BITCOIN ETF’LERİNDE DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), mevcut jeopolitik ve makroekonomik gerilimler ortamında dikkate değer bir performans sergiliyor. Salı günü kaydedilen 936 milyon dolarlık net giriş, 17 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek tek günlük rakam olarak öne çıkıyor. Bu durum, analistler tarafından Bitcoin’in belirsizliklere karşı artan bir koruma aracı olarak kabul gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

EN BÜYÜK NET GİRİŞLER ARTIYOR

Salı günü, ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri, 17 Ocak’tan itibaren en büyük tek günlük net girişini yaşayarak yaklaşık 936 milyon dolarlık yeni bir sermaye kazandı. Ark & 21Shares fonu, 267,1 milyon dolarlık net girişiyle bu akışı başlatan kurum oldu. Piyasa verilerine göre, bunu Fidelity’nin FBTC fonuna 253,8 milyon dolar, BlackRock’ın IBIT fonuna ise 193,5 milyon dolar takip etti. Son üç gün içerisinde toplamda 1,4 milyar doları aşan net girişler, Bitcoin’e yönelik kurumsal ilginin arttığını gösteriyor. BTC Markets’te kripto analisti olarak çalışan Rachael Lucas, “ETF (Borsa Yatırım Fonu) girişleri yapısal bir değişimi işaret ediyor. Makroekonomik çıkmazlar, uygun arz dinamikleri ve Bitcoin’in stratejik bir varlık olarak artan kabulü, kurumsal sermayenin kriptoya dönmesinde etkili oluyor.” diyor.

ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

Lucas, devam eden enflasyon endişeleri ve Amerikan dolarının değer kaybetme beklentisinin de Bitcoin’in cazibesini artırdığını belirtiyor. Presto Araştırma Analisti Min Jung, enflasyon ve jeopolitik risklere karşı Bitcoin’e yönelik ilginin yeniden canlandığını ifade ediyor ve “Bitcoin’i tam anlamıyla bir ‘güvenli liman’ olarak adlandırmak için henüz erken olsa da küresel risk olayları sırasında fiyat hareketinin görece istikrarlı kalması, onu giderek daha çok ‘dijital altın’ konumuna yaklaştırıyor.” şeklinde açıklama yapıyor.

SPOT BITCOIN ETF’LERİNİN PİYASA ETKİSİ

Spot Bitcoin ETF’lerinin şu anda 103 milyar doların üzerinde Bitcoin tuttuğu tahmin ediliyor. Bu durum, dolaşımdaki arzı daraltarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 6,4’lük bir artışla, haberin yazıldığı sırada 94 bin 262 dolardan işlem görüyordu. Uzmanlar, kripto yanlısı politikalar ve küresel likidite akışları sürdüğü sürece Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar nezdindeki öneminin artmaya devam edeceğini öngörüyor.