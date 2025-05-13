ABD, Suriye’de Barış Ve Refah İstiyor

ABD’NİN SURİYE POLİTİKASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD yönetiminin Suriye’de barış ve refah görmeyi hedeflediğini belirtti. Pigott, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Suriye konusunun da önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Yaptığı basın brifinginde, Suriye’deki durum ve barış için beklentilerini aktaran Pigott, “Yaptırımların kaldırılacağı” yönündeki Trump’ın sözlerine ek bir açıklama yapamayacağını belirtirken, sürecin barış ve refah sağlayacak şekilde ilerlemesini umduğunu belirtti.

GELECEK GÜNDEMİ VE YAPTIRIMLAR

Pigott, “Başkan, tüm bu bölgenin geliştiğini görmek istediğinden bahsetti. Suriyeli geçici yönetim söz konusu olduğunda biz burada barış ve refah görmek istiyoruz.” dedi. Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorulara yanıt verirken, mevcut aşamada kesin bilgi veremeyeceğini ifade eden Pigott, Trump’ın açıklamalarına uygun olarak sürecin gelişeceğini dile getirdi.

TRUMP’IN BEYANLARI VE ETKİLERİ

Trump’ın Suudi Arabistan’da yaptığı konuşmada, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması yönünde talimat verecek olmasının, Suriye için yeni bir başlangıç olanağı sunduğunu vurguladığı belirtildi. Bu açıklamaların ardından, Suriye’de barış ortamının sağlanması amacıyla atılacak adımların nasıl değerlendirileceği merak konusu olmaya devam ediyor.