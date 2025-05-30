ABD, Suriye’de DEAŞ ile Mücadele Ediyor

SURİYE’DE ABD’NİN ASKERİ VARLIĞI VE HEDEFLERİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’deki ABD askerlerinin misyonunu değerlendirerek, “Başkan Donald Trump, ordumuzu Suriye’de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DEAŞ’a karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde 99’unu büyük bir başarıyla tamamladı.” ifadelerini kullandı. Barrack, Suriye TV’ye verdiği röportajda, ABD’nin Suriye’deki askeri ve siyasi varlığının, bölge halkının güvenliğini sağlamak ve terör tehditini ortadan kaldırmak amacı taşıdığını belirtti.

BARACK’IN BAKIŞ AÇISI VE HEDEFLERİ

Büyükelçi Barrack, Trump döneminde ABD ordusunun belirli bir misyona odaklandığını vurgulayarak, “Başkan Trump, ordumuzu Suriye’de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DEAŞ’a karşı mücadele.” dedi. Barrack, bununla birlikte Trump’ın hedefini Suriye’de yeni bir hükümet kurmak değil, mevcut hükümeti güçlendirmek şeklinde açıkladı. “Şöyle düşünebiliriz, biz bu sahnede tatlı olmak istiyoruz. Baklava.” şeklindeki ifadesiyle de dikkat çekti.

Barrack, Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine de değinerek, İsrail ile ABD ilişkilerinin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu aktardı. “ABD’nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz.” şeklinde konuştu. Suriye-İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması olabileceğini, ardından da karşılıklı sınır anlaşmalarının gelebileceğini vurguladı.