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ABD Suriye’den Çekiliyor: Pentagon Harekete Geçti

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SURİYE’DEN ÇEKİLME PLANI

ABD’li NBC News, önemli bir iddiayı gün yüzüne çıkardı. Bu haber kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı’ndan iki yetkili, Pentagon’un Suriye’deki tüm askerlerini geri çekme yönünde bir plan geliştirdiğini ifade etti.

AÇIKLAMALAR VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Adı gizli tutulan yetkililer, Trump ve onun çevresindeki bazı isimlerin, yakın bir zamanda Suriye’deki ABD askerlerinin geri çekilmesi konusunda istekli olduklarını belirtti. Bu durumla birlikte, Savunma Bakanlığı’nın 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığı iddia ediliyor.

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