Abd, Suriye’den Hemen Çıkın Dedi

SURİYE’YE YÖNELİK ÇARPICI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkat çekici bir “Suriye” açıklaması yapıldı. Bakanlık, Suriye’de terör saldırıları olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi ve ülke genelinde bulunan vatandaşlarından acil olarak çekilmelerini istedi. Açıklamada, “Suriye’de terör saldırısı olabilir, teröristler kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilir. Suriye’nin hiçbir bölgesi güvenli sayılmamalı. Hemen Suriye’den çıkın.” ifadesi yer aldı.

AÇIKLAMADA BULUNAN TEHLİKELER

Açıklamada, “Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir.” denildi. Bu uyarılar, Suriye’de mevcut terör tehdidinin ciddiyetini ortaya koyuyor.

ABD’İN ASKERİ VARLIĞINI AZALTMA KARARI

ABD, Suriye’deki askeri varlığını azaltma kararı almış bulunuyor. Washington, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresindeki küçük askeri noktalarını boşaltarak ana üslere doğru çekmeye başlamıştı. Örneğin, Haseke’deki askerler Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor’daki askerler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekilmiş durumda.

TARİHSEL ARKA PLAN

ABD güçleri, Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı. Şu anda Fırat’ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde ve Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde toplam 21 üs ve askeri nokta bulunuyor. Bu bölgelerde, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali söz konusu.