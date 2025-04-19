ABD, Suriye Seyahat Uyarısı Yaptı

SEYAHAT UYARISI DÜZEYİ DÖRDÜNCÜ SEVİYE

ABD’nin Şam Büyükelçiliği, Suriye’ye yapılan seyahatler için dördüncü seviye bir uyarı yayınlayarak, vatandaşlarını bu bölgeyi ziyaret etmemeleri yönünde bilgilendirdi. Büyükelçilikten gelen açıklamada, ABD vatandaşlarının Suriye’ye seyahat etmelerinin risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

TERÖRİST SALDIRI RİSKİ VE HEDEFLER

Yapılan uyarıda, “Bakanlık, ABD vatandaşlarına teröristlerin Suriye’de adam kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamaya devam ettiğini hatırlatıyor. Saldırılar düzenleyebilirler; kamu etkinliklerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadethaneleri, okulları, parkları, alışveriş merkezlerini, toplu taşıma sistemlerini ve kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilirler” denildi.

GÜVENLİK DURUMU

Açıklamada, uyarının arka planında ‘terörizm ve iç karışıklık’ gibi sebeplerin olduğu ifade edilerek, “Suriye’nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır” ifadesine yer verildi. Bu nedenle, Suriye’ye seyahat etmeyi düşünen tüm bireylerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.