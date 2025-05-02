Abd, Suriye’ye Çatışmaları Durdurun Çağrısı Yaptı

ABD’NİN ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇAĞRISI

ABD, Suriye hükümetine Dürzi gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları durdurması için bir çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Şam’daki çatışmalara dair açıklamalarda bulundu. Bruce, “Suriye hükümetini, çatışmaları sonlandırmaya ve sorumluları cezalandırmaya” davet etti ve Suriye’deki tüm toplulukların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli adımların atılması gerektiğini aktardı. Bruce, anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülebileceğini de ifade etti.

PROVOKASYONLAR VE İLK GÖSTERİLER

Suriye’de yaşanan olayların tetikleyicisi, 28 Nisan’da sosyal medya platformlarında yayımlanan ve Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydı oldu. Bu ses kaydı, Dürzi topluluğunun yoğun bulunduğu Süveyda ilinden geldiği belirtilerek büyük bir tepki aldı. Hızla yayılan ses kaydının ardından, 29 Nisan’da birçok ilde protestolar düzenlendi. O gün Ceramane Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan gerilim, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle çatışmaya dönüştü.

ÇATIŞMALARIN GENİŞLEMESİ

Ceramane’deki Dürzi grupların başlattığı saldırıya, Sahnaya semtindeki diğer Dürzi gruplar da katıldı. Bu durum, çatışmaların daha da genişlemesine yol açtı ve en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye güvenlik güçleri, bölgeyi kontrol altına almak için çok sayıda asker, ağır silah ve tank gönderdi.

İSRAİL’İN MÜDAHALESİ

Mayıs ayında, İsrail Sahnaya bölgesinde Dürzileri koruma iddiasıyla 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi ise, başkent Şam’ın güneyindeki Ceramane Mahallesi’nde, Dürzi silahlı grupların başlattığı çatışmalar sonrasında 1 Mayıs’ta bölgedeki kontrolü sağladığını açıkladı.