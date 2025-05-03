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ABD, Suudi Arabistan’a Füze Satışı Onayladı

ABD’NİN FÜZE SATIŞINA İLK ONAYI

ABD’nin, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerinde füze satışına yönelik ilk onayını verdiği bildiriliyor. Bu onayın kapsamı içerisinde, ABD tarafından Suudi Arabistan’a 1000 adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli hava-hava füzesi, güdüm bölümleri ve teknik destek sunulacak. Füzelerin üretim süreci, Arizona’daki ABD merkezli RTX Corporation tarafından gerçekleştiriyor.

SATIŞIN TAMAMLANMASI İÇİN KONGRE ONAYI GEREKEN BİR KONUDUR

3,5 milyar dolar değerindeki satışın resmiyete dönüşmesi için ABD Kongresi’nden onay alınması gerekiyor. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) gelen açıklamada, bu satışın, Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrar ve ekonomik gelişim sağlayan bir ülkenin güvenliğini artıracağı belirtiliyor. Bunun yanında, ABD’nin dış politika hedeflerine ve ulusal güvenlik amaçlarına da katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVAŞ UÇAKLARI FİLOSU

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD’den sonraki en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip durumdadır. Bu durum, Suudi Arabistan’ın hava gücünü ve bölgedeki askeri kapasitesini artırma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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