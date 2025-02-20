ABD Tarifeleri Emtia Piyasalarını Etkileyecek

ABD TARIFE POLİTİKASININ EMTA PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Fitch tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin uyguladığı tarife politikasının emtia piyasalarında oynaklık yaratacağına dair değerlendirmeler yer alıyor. 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek olan tarifeler çerçevesinde Fitch, ABD’nin iç tüketiminin büyük ölçüde ithal alüminyuma bağımlı olduğunu ve bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğini dile getiriyor. ABD’nin alüminyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’inin Kanada’dan ithal edildiği göz önüne alındığında, yeni uygulamaların en çok alüminyum piyasasını etkilemesi bekleniyor.

ALÜMİNYUM VE ÇELİK PİYASASINDAKİ BEKLENTİLER

Fitch raporuna göre, geçmişte uygulanan tarifelerin ABD’nin alüminyum üretimini önemli ölçüde artırmadığı ve bu vergilerin uzun süre devam etmesinin otomotiv ve içecek sektörlerinde maliyet baskısını artırabileceği vurgulanıyor. Raporda, ABD’nin net çelik ithalatçısı olduğu ve en büyük tedarikçilerinin Kanada, Meksika ve Güney Kore gibi ülkelerden ithalata bağımlı kalmaya devam edeceği belirtiliyor. Tarife düzenlemeleri ve muafiyetlerin süresi, piyasalarda etki yaratacak önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

AVRUPA ÇELİK İHRACATINA ETKİLERİ

Yerel çelik üreticilerinin ABD iç pazarında avantajlı hale gelmesi beklenirken, Avrupa çelik ihracatının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor. ABD, Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci çelik ihracat pazarı konumunda bulunuyor ve muafiyetlerin kaldırılması, Avrupalı çelik üreticilerinin kârlılığını risk altına sokabilir. Öte yandan, Fitch’e göre ABD’nin çelik ithalatında Çin’in payı yüzde 1’den daha az olduğu için Çin çelik sanayisinin yeni tarifelerden doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. Ancak elektronik ve yeni enerji sektörlerinde artan rekabet, Çin iç pazarında talep şoklarına yol açabilir.

KÜRESEL TİCARET POLİTİKALARIDAKİ DALGALANMALAR

Fitch, ABD’nin daha agresif ticaret politikalarının sadece çelik ve alüminyumla sınırlı kalmayıp, petrol, baz metaller ve kimyasallar gibi diğer emtia gruplarına yönelik uzun vadeli talebi de etkileyebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, ABD’nin tarife kararlarının küresel tedarik zincirlerinde yeni dalgalanmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. ABD yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin nihai kararlarını ve olası muafiyetleri nasıl şekillendireceği, ilerleyen dönemde piyasalarda belirleyici bir rol oynayacak.