Abd Tarım Dışı İstihdam Verisi Açıklandı

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRAN ALTIN

Hafta başından beri rekor üstüne rekor kıran ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından yeni bir rekor daha tazeledi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oldu. Ekim 2024’ten bu yana en kötü seviyesini gören ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, 75 binlik beklentilere karşılık sadece 22 bin olarak gerçekleşti. Ayrıca, işsizlik verileri de beklenenden daha kötü gelerek yüzde 4,3 oldu.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Küresel piyasalardaki hareketlilik, istihdam rakamlarının açıklanmasıyla başladı. Dolar endeksi, veri öncesinde 97,92 puanda iken, verinin açıklanmasının ardından 97,51 puana düştü. Altının ons fiyatı, 3 Eylül Çarşamba günü 3 bin 578 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gün içerisinde ise kritik veri öncesinde 3 bin 558 dolarda işlem görüyor. İstihdam verilerinin ardından ons altın 3 bin 587 dolara çıkarak yeni bir rekor daha kırdı. Gram altın, 4 bin 710 liradan işlem görürken, verinin açıklanmasının hemen ardından 4 bin 738 lirada işlemlerini sürdürüyor.

DOLAR VE EURO’DA REKOR

Dolar/TL kuru, son günlerde sınırlı yükselişlerle rekor tazeliyor. Verinin açıklandığı gün 41,24 lira olan dolar/TL, verinin ardından 41,25 liraya yükseldi. Euronun dolar karşısında değer kazanmasının ardından Türk lirası değer kaybederken, Euro/TL 48,50 seviyesini görerek yeni bir rekor tazeledi. ABD istihdam raporunun açıklanmasının ardından EUR/USD 1,17500 seviyesine ulaştı.

ABD BORSALARI DA YÜKSELİYOR

ABD borsaları da yenilikçi bir yükseliş sergiliyor. Nasdaq, 23 bin 778 puana kadar sert bir artış kaydetti. S&P 500, son günlerde rekor üstüne rekor kırarken, kritik istihdam verileri sonrası 6 bin 553 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Dow Jones da benzer şekilde yükseliş göstererek, kritik istihdam rakamları sonrasında 45 bin 595 puana çıktı.