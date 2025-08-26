ABD Teknoloji Şirketlerine Saygı Gösterin

TRUMP’TAN YENİ TEDBİRLER AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli teknoloji firmalarını olumsuz yönde etkileyen dijital hizmet vergisi gibi ayrımcı uygulamalara başvuran ülkelere ek gümrük vergileri getireceğini ve yüksek koruma altındaki teknolojilerle çipler üzerinde ihracat kısıtlamaları uygulayacağını duyurdu. Ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergileriyle sık sık gündeme gelen Trump, şimdi ABD’li teknoloji şirketlerini korumak için harekete geçiyor. Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’li teknoloji şirketlerine saldıran ülkelerle savaşacağını belirterek, “Dijital vergiler, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital pazar düzenlemeleri, Amerikan teknolojisine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak için tasarlanmıştır.” ifadesini kullandı.

DİJİTAL VERGİLER VE GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, bu uygulamaların özellikle Çin’in en büyük teknoloji şirketlerine büyük ayrıcalıklar verdiğine dikkat çekti. “Şirketlerimize saygı gösterin, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız” diyerek ülkeleri uyardı. ABD Başkanı olarak, “Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan ülkeler bu ayrımcı uygulamalara son vermedikleri takdirde, ABD ile yaptıkları ihracata ek gümrük vergileri getireceğim ve yüksek koruma altındaki teknolojilerimiz ve çiplerimiz üzerinde ihracat kısıtlamaları uygulayacağım” dedi.

ABD VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE SAYGI ÇAĞRISI

Trump, dünya ülkelerinin artık ABD ve şirketlerinden haksız yere faydalanamayacağını vurguladı. “Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın ‘kumbarası’ ya da ‘paspası’ değildir. Amerika’ya ve muhteşem teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız!” şeklinde uyarısını tekrarladı.