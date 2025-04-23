ABD Temsilciler Meclisi, S-400’ü eleştirdi

ABD’DE TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNDEN UYARI

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, Türkiye’nin Suriye’ye S-400 hava savunma sistemi yerleştireceğine dair iddiaların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup gönderdi. Yunanistan merkezli Kathimerini’de yayımlanan habere göre, mektupta böyle bir yeniden konuşlandırmanın tehlikeli bir yükselişe işaret edeceği vurgulanıyor. Vekiller, bu durumun İsrail’in güvenliğini, ABD yaptırımlarının uygulanmasındaki güvenilirliği ve ABD’nin caydırıcılık pozisyonunu etkileyerek geniş sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK MEYDAN OKUMASI

Mektupta bu hareketin Türkiye’nin “stratejik meydan okumasını ödüllendirirken müttefikler ve rakiplere rahatsız edici bir mesaj göndereceği” ifadesine yer veriliyor. Vekiller, “Rusya’nın sistemlerinin çekilmesinin ardından Suriye topraklarına yeniden sokulması, operatörden bağımsız olarak, bölgesel hava savunma manzarasını kökten değiştirecektir. Suriye’nin batı koridoru boyunca konumlandırılırsa, İsrail’in İran varlıklarına veya Hizbullah tedarik rotalarına yönelik operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlayabilir” diyor.

ÇATIŞMA RİSKİ VE STRATEJİK İSTİKRARSIZLIK

Vekiller, Türk personelinin operasyonel kontrolü eline alması durumunda, İsrail güçleriyle doğrudan çatışma riskinin yükselebileceğini ifade ediyor. “Suriye veya vekil güçler devralırsa, ABD daha da fazla görünürlük ve etki kaybeder ve zaten yanıcı olan bir ortama yeni bir stratejik istikrarsızlık katmanı getirir” diyorlar. Mektubu yazan Bilirakis ve Schneider, CAATSA yaptırımları çerçevesinde Türkiye’nin maruz kaldığı riskleri ele almak için S-400’ün Türkiye’den çıkarılması fikrinin hem yasal hem de stratejik olarak hatalı olduğunu savunuyor. Vekiller, yaptırımların Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla tetiklendiğini, sistemin konuşlandığı yerle ilişkilendirilmediğini vurguluyor.