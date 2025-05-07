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ABD Temsilcisi Witkoff, BM Brifingi Verecek

ABD TEMSİLCİSİ BRİFİNG VERECEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri için brifing düzenleyecek. Bugün, ABD’nin BM misyonunda gerçekleşecek bu brifingde Witkoff’un, iki önemli konu hakkında bilgiler sunması bekleniyor.

GİZLİ KAYNAKLARIN AÇIKLAMALARI

Adı açıklanmayan kaynaklara göre, Witkoff’un brifingde ABD’nin Gazze politikası ve İran ile yürütülen nükleer müzakereler hakkında ayrıntılı bilgi vermesi düşünülüyor. Washington’dan gelecek bu bilgiler, dünya genelinde dikkatle takip ediliyor.

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