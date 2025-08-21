Haberler

Abd Temyiz Mahkemesi, Geçici Koruma Sona Erdi

ABD TEMYİZ MAHKEMESİNDEN ÖNEMLİ KARAR

ABD’de temyiz mahkemesi, göçmenler için geçici koruma statülerinin sona erdirilmesine onay veriyor. Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Orta Amerika ve Asya’dan gelen göçmenler için uygulanan Geçici Koruma Statüsü’nü (TPS) sonlandırma kararı, mahkeme tarafından onaylanmış durumda.

GEÇİCİ KORUMA SAĞLAYAN KARARA DURDURMA

San Francisco’daki 9’uncu Temyiz Mahkemesi, yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan alt mahkeme kararını geçici olarak durduruyor. Mahkeme yargıçları, davacıların erteleme talebini kabul eden ve 31 Temmuz 2025 tarihini içeren bölge mahkemesi kararını bir sonraki emre kadar askıya alıyor.

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

