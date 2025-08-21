Abd Temyiz Mahkemesi, Geçici Koruma Sona Erdi

ABD TEMYİZ MAHKEMESİNDEN ÖNEMLİ KARAR

ABD’de temyiz mahkemesi, göçmenler için geçici koruma statülerinin sona erdirilmesine onay veriyor. Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Orta Amerika ve Asya’dan gelen göçmenler için uygulanan Geçici Koruma Statüsü’nü (TPS) sonlandırma kararı, mahkeme tarafından onaylanmış durumda.

GEÇİCİ KORUMA SAĞLAYAN KARARA DURDURMA

San Francisco’daki 9’uncu Temyiz Mahkemesi, yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan alt mahkeme kararını geçici olarak durduruyor. Mahkeme yargıçları, davacıların erteleme talebini kabul eden ve 31 Temmuz 2025 tarihini içeren bölge mahkemesi kararını bir sonraki emre kadar askıya alıyor.