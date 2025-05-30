ABD Temyiz Mahkemesi Gümrük Tarifelerini Sürdürdü

ABD TEMYİZ MAHKEMESİNDEN TARİFELER HAKKINDA KARAR

ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı tarafından çok sayıda ticaret ortağına uygulanan gümrük tarifelerinin yürürlüğünü geçici olarak sürdürecek bir karar aldı. Bu karar, bir gün önce ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın yetkisini aştığı gerekçesiyle tarifeleri durdurma yönündeki kararının ardından Beyaz Saray’ın temyiz mahkemesine başvurması sonucunda alındı. Washington’daki Federal Temyiz Mahkemesi, Beyaz Saray’ın temyiz başvurusunu değerlendirmek için alt mahkemenin kararını askıya aldı. Mahkeme, davacılara 5 Haziran’a, Beyaz Saray’a ise 9 Haziran’a kadar savunma dilekçesi sunmaları için süre verdi.

YENİ KARARIN ETKİLERİ

Ticaret mahkemesi, ABD Anayasası’nın vergi ve gümrük tarifeleri koyma yetkisini Kongre’ye verdiğini ve Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) bu amaçla kullanmakla yetkisini aştığını belirtmişti. Temyiz mahkemesinin durdurduğu karar, Trump’ın “Kurtuluş Günü Tarifeleri” olarak adlandırdığı, Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkelere yönelik ek vergilerle birlikte geniş kapsamlı ithalat tarifelerini ya tamamen durduracak ya da uzunca bir süre geciktirecekti. Ancak Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, bu karara rağmen tarifelerin uygulanacağından emin olduklarını ve gerekirse başka başkanlık yetkileriyle devam edeceklerini ifade etti.

TRUMP’TAN YORUMLAR

Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kararın “başkanlık yetkisini yok etmeye yönelik” olduğunu belirterek Yüksek Mahkeme’ye başvurulacağını söyledi. ABD Başkanı, “Bu korkunç karar, tarifeler için Kongre onayı almam gerektiğini söylüyor. Eğer yürürlükte kalırsa, başkanlık yetkisini tamamen yok eder,” dedi. “Bu karar, ABD dışındaki tüm ülkelerde sevinçle karşılandı” diyen Trump, durumu eleştirdi.

TİCARET ORTAKLARINDAN TEPKİLER

Karar, ABD’nin ticaret ortaklarından çeşitli tepkiler aldı. İngiltere, kararın ABD’nin iç meselesi olduğunu belirtti. Almanya ve Avrupa Komisyonu ise yorum yapmaktan kaçınmayı tercih etti. Kanada Başbakanı Mark Carney, mahkeme kararının Trump tarifelerinin yasa dışı olduğuna dair uzun süredir devam eden Kanada tutumunu desteklediğini ifade etti. Piyasalar, temkinli bir iyimserlik gösterirken, uzmanlar temyiz sürecinin uzayabileceği için belirsizliğin devam ettiğini belirtiyor.