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ABD Temyiz Mahkemesi, Rümeysa Öztürk’ü Nakletti

ABD TEMYİZ MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

ABD Temyiz Mahkemesi, gözaltındaki Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün Vermont’a transfer edilmesi yönünde bir karar aldı. İkinci Daire, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Öztürk’ün Louisiana’daki gözaltı merkezinden Vermont’a nakledilmesine hükmetti.

NAKİL İTİRAZI REDDEDİLDİ

Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla doktora yapan Rümeysa Öztürk, yaklaşık altı haftadır Louisiana’da gözaltında tutuluyor. ABD hükümetinin, Öztürk’ün Vermont’a naklini engellemeye yönelik yaptığı itiraz, New York’taki mahkeme tarafından geri çevrildi. Temyiz heyeti, Adalet Bakanlığı’ndan Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin verdiği nakil kararına riayet etmesini talep etti.

NAKİL TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, Rümeysa Öztürk’ün en geç 14 Mayıs’a kadar Vermont’taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) ait gözaltı merkezine gönderilmesine karar verdi. Bu gelişme, Öztürk’ün durumunu bir nebze olsun iyileştiriyor ve sürecin ilerlemesini sağlıyor.

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