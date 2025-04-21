ABD Ticaret Bakanlığı Gümrük Vergilerini Belirledi

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRÜNLERİNE YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Ticaret Bakanlığı, Güneydoğu Asya’nın dört ülkesinden gelen güneş enerjisi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranlarını belirledi. Bakanlıktan gelen açıklamada, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’dan ithal edilen fotovoltaik hücrelerle ilgili antidamping ve ek gümrük vergisi soruşturmalarının sonuçlarının netleştiği ifade edildi. Bu kapsamda, adı geçen ülkelerden gelen güneş pillerinin ABD pazarına dampingli bir şekilde girdiği tespit edildiği belirtiliyor.

ANTİDAMPİNG VERGİSİ ORANLARI

Açıklamada, ülkeler için belirlenen spesifik antidamping vergisi oranlarına da yer verildi. Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’daki firmaların Çin hükümetinden sübvansiyon aldığı ortaya çıktı. Bu durum, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından “ulusötesi sübvansiyon” tespiti yapılan ilk soruşturmalar arasında sayılıyor.

NİHAİ ZARAR TESPİTİ

Bunun yanı sıra, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC), ülkenin uğradığı nihai zararın belirlenmesi için 2 Haziran’a kadar süresinin bulunduğu vurgulandı. Eğer ITC zarar tespitini olumlu bir şekilde sonuçlandırırsa, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’dan ithal edilen güneş enerjisi ürünlerine yönelik belirlenen antidamping vergisi ve ek vergilerin uygulanacağı bildirildi.