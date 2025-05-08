ABD Ticaret Müzakereleri Pozitif Seyrediyor

ABD’DE TİCARET MÜZAKERELERİ VE MERKEZ BANKASI KARARLARI

ABD’nin ticaret müzakerelerine dair yaşanan olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk alma isteğini artırırken, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararının ardından pozitif bir trend gözlemleniyor. ABD’nin tarife politikaları, dünya ekonomileri için önemli bir belirsizlik kaynağı olarak kalmayı sürdürüyor. Tarifelerin orta ve uzun vadede makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi, başta Fed olmak üzere küresel ekonomi temsilcileri ve merkez bankalarının öngörülerini zorlaştırıyor. Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutuyor.

Fed’den yapılan açıklamada, ekonomik görünümle ilgili belirsizliklerin arttığına dikkat çekilerek, işsizlik ve enflasyon risklerinin çoğaldığı ifade ediliyor. İşsizlik oranının son aylarda düşük seviyelerde istikrara kavuştuğu ve iş gücü piyasası koşullarının güçlülüğünü koruduğu aktarılıyor. Analistler, ABD ekonomisinde tarifelerin etkilerine dair net sinyallerin ortaya çıkmadığını belirtirken, istihdam piyasasındaki soğuma ve büyüme risklerinin artmasının, Fed’in karar alma süreçlerini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin Fed’in gündeminde olduğunu ifade eden analistler, istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed’in enflasyonla mücadele stratejisini önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydediyor.

POWELL’İN BÜYÜME UYARISI

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının devam etmesi durumunda enflasyon ve işsizlikte artış olabileceği, dolayısıyla ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin hem piyasa hem de anketlerle yükseldiğini vurgulayan Powell, tarifelerin bu duruma sebep olduğunu belirtti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunluğunun ise yüzde 2 hedefiyle uyumlu kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Analistler, Powell’ın yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli davrandığını vurgularken, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde olası bozulmalarda Fed’in açıklamalarının ve atacağı adımların yakından takip edileceğini aktarıyor.

ABD-ÇİN MÜZAKERELERİ BAŞLIYOR

Tarife konusundaki yeni gelişmelerin yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmesiyle birlikte, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını açıkladı. Bessent, müzakerelerin İsviçre’de gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret konusundaki müzakerelerin ilerlemesi için gümrük vergilerinin azaltılmasını istemediğini belirtti. Trump ayrıca, o gün büyük bir ülke ile ticaret anlaşması imzalamanın planlandığını duyurdu. Amerikan medyası, bu ülkenin muhtemelen İngiltere olabileceğini iddia ediyor.

ABD ENDİKSLERİ TARİFE GELİŞMELERİNE OLUMLU YANIT VERİYOR

New York Borsası’nda ABD endeksleri, tarife gelişmelerini olumlu bir şekilde değerlendiriyor. S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,70 oranında değer kazanıyor. Endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif bir seyirle başlıyor. Fed’in yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon risklerinin vurgulanan tonu sonrası altın fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,8 artışla işlem görüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde kalırken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyesinde dengeleniyor. Brent petrolün varil fiyatı da müzakerelere dair gelişmeler ışığında 61,4 dolara yükseliyor.

AVRUPA’DA GÖZLER BOE’NİN FAİZ KARARINDA

Avrupa borsalarında negatif bir seyir öne çıkarken, bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) açıklaması bekleniyor. Analistler, BoE’nin ülkede imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklerine karşı fonlama maliyetlerini düşürmek amacıyla 25 baz puan faiz indirimine gidebileceğini aktarıyor. BoE’nin faiz oranını yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e çekeceği yönünde güçlü bir beklenti var. Analistler, mart ayı tüketici enflasyonunun yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalmasının, bu faiz indirimlerine olanak sağladığını belirtiyor.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsaları, ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerine başlama kararı sonrası pozitif bir seyir izliyor. Ticaret gerilimleri nedeniyle bölgedeki temkinli duruş, tarafların müzakerelerini duyurmasının ardından alım yönlü bir seyir izlemeye başladı. Analistler, ABD’nin bölgedeki diğer ülkelere yönelik müzakereci tutumunun iyimserliği artırdığını belirtiyor. Japonya’da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 oranında yükseliyor.

BIST 100 ENDİKSİ SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİRDE

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,66 değer kaybıyla tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise yüzde 0,1 artışla işlem görüyor. Dolar/TL, önceki kapanışının hemen altında 38,6410 seviyesinden işlem görmekte. Analistler, bugün Türkiye’de haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra İngiltere’deki BoE’nin faiz kararı ile birlikte ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydediliyor. Bugün takip edilecek veriler arasında Türkiye’nin nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı da yer alıyor.