Abd Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD’NİN PETROL STOKLARINDAKİ ARTARAK DEĞİŞİM

ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya nazaran yaklaşık 200 bin varil artış gösterdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 443 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini duyurdu. Piyasalardaki beklentiler ise stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi. Stratejik ham petrol stokları da 500 bin varil artarak 397 milyon 500 bin varile ulaştı.

BENZİN STOKLARINDA DÜŞÜŞ

Bu süreçte ABD’nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 229 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi.

PETROL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞE GEÇİLDİ

ABD’nin günlük ham petrol üretimi, 12-18 Nisan haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 460 bin varil seviyesine düştü. Ayrıca, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta günlük 412 bin varil azalışla 5 milyon 589 bin varile inerken, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 551 bin varil düşüşle 3 milyon 549 bin varil oldu. EIA’nın Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması öngörülüyor.